Если вы влюблены, то даже обычные вещи, которые делает ваш партнер, могут казаться вам прекрасными и невероятно сексуальными. Вот несколько историй, подтверждающих эту теорию.

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Простые, но соблазнительные поступки

1. "Во время медового месяца в Италии мой муж заметил, как красиво официант наливает вино, и повторил это. Теперь он наливает мне все напитки, и почему-то меня очень возбуждает, когда я вижу, как его запястье двигается".

2. "В старшей школе у меня была девушка. Однажды мы были в ее доме и вместе с ее родными просто отдыхали и разговаривали. Она встала, чтобы пойти на кухню, и, проходя сзади меня, слегка провела ногтями по моей шее. У меня до сих пор такое действие вызывает мгновенную эрекцию".

3. "До того, как мы стали парой, жена показывала мне свои фото из отпуска в Австралии. На одной фотографии она была одета в ярко-голубой костюм Stinger (гидрокостюм, защищающий от ядовитых медуз). Она была самым сексуальным океанским смурфом, которого я когда-нибудь видел".

4. "Я встречался с одной женщиной и мы довольно часто разговаривали по телефону. Помню, когда впервые услышал ее вздох, меня поразило, насколько это меня возбудило. Это было 25 лет назад, а я все еще думаю об этом".



Какие вещи возбуждают пары / Фото Cottonbro Studio, Pexels

5. "Однажды я бежал на холм со своей тогдашней девушкой. В один момент она взяла мою руку, чтобы я почувствовал ее сердцебиение. Я никогда не чувствовал себя более влюбленным, чем в тот момент".

6. "Мой парень немного медленно засучил рукава, и мне показалось, что я ничего не слышу в течение целой минуты".

7. "Мы занимались сексом, но я не мог сосредоточиться, потому что слышал как дети спорили в другой комнате. Жена так крепко зажала мои уши своими руками и смотрела мне в глаза, что я перестал вообще что-нибудь слышать".

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8. "Когда я смотрю, как мой партнер ведет машину, я хочу сорвать с него одежду".

9. "Мне сделали ногти, поэтому открывать банки с газировкой стало настоящей проблемой. Я спросила парня, может ли он сделать это для меня, и он открыл банку одной рукой. Я не знаю почему, но это показалось мне очень сексуальным".

10. "Когда мой парень очень сосредотачивается на чем-то, то отбрасывает свою кепку назад. Это сводит меня с ума".