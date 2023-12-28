Так, астрологи назвали 3 знаки зодіаку, які у 2024 можуть повернутися до колишніх. Зокрема, це Телець, Лев і Терези.

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Терези

Терези можуть дати другий шанс людині, яку кохають усім серцем. У новому році вони повернуться до колишніх.

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Телець

Уже на початку 2024 року Тельці можуть зустріти колишнього чи колишню. Відчують, що досі не відпустили. Старі почуття посиляться.

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Лев

Наступного року Леви, ймовірно, закриють очі на свою гордість і зроблять перші кроки, щоб відновити минулі стосунки. Однак, перед тим, як наважитися, оцініть всі "за" та "проти".

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