Так, найбільше пощастить в особистому 4 знакам зодіаку. Зокрема, Стрільцю, Скорпіону, Терезам і Рибам, пише 24 Канал.
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Стрілець
Наступного року Стрільці зустрінуть кохання на все життя. Ця людина завжди ставитиме їх на перше місце у всьому. А ще допомагатиме, підтримуватиме й розумітиме без слів.
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Скорпіон
У 2024 році поруч зі Скорпіонами буде людина, яка кохатиме всім серцем. Ці стосунки будуть гармонійними та міцними.
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Терези
У новому році Терези матимуть стосунки мрії. Усе буде так, як бажали. Попереду щасливі дні та ночі поруч з коханою людиною.
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Риби
Наступного року Рибам пощастить в особистому житті. Вони зможуть побудувати стосунки мрії.
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