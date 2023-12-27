Так, больше всего повезет в личном 4 знакам зодиака. В частности, Стрельцу, Скорпиону, Весам и Рыбам, пишет 24 Канал.

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Стрелец

В следующем году Стрельцы встретят любовь на всю жизнь. Этот человек всегда будет ставить их на первое место во всем. А еще помогать, поддерживать и понимать без слов.

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Скорпион

В 2024 году рядом со Скорпионами будет человек, который будет любить всем сердцем. Эти отношения будут гармоничными и крепкими.

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Весы

В новом году Весы будут иметь отношения мечты. Все будет так, как хотели. Впереди счастливые дни и ночи рядом с любимым человеком.

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Рыбы

В следующем году Рыбам повезет в личной жизни. Они смогут построить отношения мечты.

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