Астрологи назвали 4 знака зодиака, у которых 2024 год может начаться с проблем в личной жизни. В частности, это Лев, Овен, Близнецы и Дева, передает 24 Канал.
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Лев
Представителей этого знака зодиака ждет разрыв отношений. Все из-за измены.
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Близнецы
Уже в первые недели нового года у Близнецов могут участиться конфликты с любимым человеком. Обсудите проблемные вопросы, потому что можете потерять друг друга.
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Дева
Любимый человек может прыгнуть в гречку. Эта горькая правда разобьет Девам сердце.
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Овен
В начале года Овны могут завести интрижку на работе. Впрочем, скрыть это не получится. Есть риск потерять любимого человека.
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