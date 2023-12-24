Астрологи назвали 4 знаки зодіаку, у яких 2024 рік може початися з проблем в особистому житті. Зокрема, це Лев, Овен, Близнюки та Діва, передає 24 Канал.
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Лев
Представників цього знака зодіаку чекає розрив стосунків. Усе через зраду.
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Близнюки
Вже у перші тижні нового року в Близнюків можуть почастішати конфлікти з коханою людиною. Обговоріть проблемні питання, бо можете втратити одне одного.
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Діва
Кохана людина може скочити в гречку. Ця гірка правда розіб'є Дівам серце.
Гороскоп для Дів
Овен
На початку року Овни можуть завести інтрижку на роботі. Втім, приховати це не вийде. Є ризик втратити кохану людину.
Гороскоп для Овнів