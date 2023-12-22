Так, кохані Тельців і Стрільців можуть зробити пропозицію, пише 24 Канал. Відповідайте так, як підказує серце.

Цікаво Зустріне кохання на все життя: якому знаку зодіаку пощастить у 2024 році

Телець

Ймовірно, ця новорічна ніч стане для вас дуже особливою. Кохана людина може сказати найзаповітніші слова. Не стримуйте своїх емоцій. Кохайте і будьте коханими.

Гороскоп для Тельців

До речі Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2024 рік

Стрілець

Уже в перші секунди Нового року партнер може освідчитися вам. Це буде дуже мило та зворушливу. Довіртеся власному серцю. Попереду щасливе подружнє життя, сповнене любові та романтики.

Гороскоп для Стрільців

Зверніть увагу! Зірки пророкують, що 2024 стане для 4 знаків зодіаку роком кохання. Зокрема, Стрільців, Скорпіонів, Терезів і Риб. Детальніше про це читайте за посиланням.