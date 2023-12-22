Так, кохані Тельців і Стрільців можуть зробити пропозицію, пише 24 Канал. Відповідайте так, як підказує серце.
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Ймовірно, ця новорічна ніч стане для вас дуже особливою. Кохана людина може сказати найзаповітніші слова. Не стримуйте своїх емоцій. Кохайте і будьте коханими.
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Уже в перші секунди Нового року партнер може освідчитися вам. Це буде дуже мило та зворушливу. Довіртеся власному серцю. Попереду щасливе подружнє життя, сповнене любові та романтики.
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