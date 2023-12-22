2024 год будет високосным годом. Ракам, Близнецам и Львам лучше отложить свадьбу, передает 24 Канал.
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Рак
Родившиеся под этим знаком зодиака эмоциональные и преданные партнеры. Ракам важно, чтобы отношения были тем самым безопасным "местом". Однако в 2024 году кое-что может нарушить это. Перед тем, как сделать серьезный шаг, следует проработать проблемные вопросы.
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Близнецы
В новом году Близнецов часто могут преследовать неудачи. Вероятны недоразумения с партнером или партнершей. Лучше подождать со свадьбой, пока не будете к нему действительно готовы.
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Лев
В 2024 году Львы будут не готовы к серьезным отношениям. Не стоит давать пустые обещания. Лучше скажите обо всем так, как оно есть.
Гороскоп для Львов