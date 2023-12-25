Так, две худшие пары по знаку зодиака – это Овен и Козерог, Лев и Скорпион. Почему именно они, объясняет 24 Канал.

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Овен и Козерог

Эти знаки зодиака сильны и упрямы. Кроме того, у них разные стихии – Огонь и Земля.

Эти люди не готовы уступать. Так что в такой паре могут быть частые конфликты. Также партнеры, вероятно, будут соревноваться, кто лучше в том или ином.

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Несовместимые пары по знаку зодиака / Pexels / Vera Arsic

Лев и Скорпион

Эти две сильные личности всегда желают быть в центре внимания. Поэтому будут постоянно пытаться "перетянуть одеяло" на себя.

Как Лев, так и Скорпион стремятся быть лидерами. Впрочем, в отношениях это невозможно. А ни один из этих знаков не готов подчиняться другому.