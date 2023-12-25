Так, дві найгірші пари за знаком зодіаку – це Овен і Козоріг, Лев і Скорпіон. Чому саме вони, пояснює 24 Канал.
До речі Не робіть цього: 3 знакам зодіаку не варто одружуватися у 2024 році
Овен і Козоріг
Ці знаки зодіаку сильні та вперті. Окрім того, у них різні стихії – Вогонь і Земля.
Ці люди не готові поступатися. Тож у такій парі можуть бути часті конфлікти. Також партнери, ймовірно, змагатимуться, хто кращий у тому чи іншому.
Зверніть увагу Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2024 рік
Несумісні пари за знаком зодіаку / Pexels / Vera Arsic
Лев і Скорпіон
Ці дві сильні особистості завжди хочуть бути у центрі уваги. Тож постійно намагатимуться "перетягнути ковдру" на себе.
Як Лев, так і Скорпіон прагнуть бути лідерами. Втім, у стосунках це неможливо. А жоден з цих знаків не готовий підкорятися іншому.