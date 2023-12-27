Так, Телец, Рыбы и Близнецы могут влюбиться уже к концу декабря. Кто-то будет испытывать чувство к уже знакомому человеку, другие – встретят кое-кого особенного, пишет 24 Канал.

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Телец

Вы можете встретить человека, который перевернет мир с ног на голову. Вместе будет комфортно и весело.

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Рыбы

Неожиданно для себя можете понять, что кое-кто из окружающих очень сильно притягивает вас. Вероятно, вы давно знакомы с этим человеком. Впрочем, пока не слишком близки.

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Близнецы

Уже в ближайшие дни можете встретить человека, в которого влюбитесь с первого взгляда. Будет казаться, что он – настоящий идеал.

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