Так, астрологи назвали 3 знака зодиака, которые в 2024 году могут вернуться к бывшим. В частности, это Телец, Лев и Весы.

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Весы

Весы могут дать второй шанс человеку, которого любят всем сердцем. В новом году они вернутся к бывшим.

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Телец

Уже в начале 2024 года Тельцы могут встретить бывшую или бывшего. Почувствуют, что до сих пор не отпустили. Старые чувства усилятся.

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Лев

В следующем году Львы, по всей вероятности, закроют глаза на свою гордость и сделают первые шаги, чтобы восстановить прошлые отношения. Однако, прежде чем решиться, оцените все "за" и "против".

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