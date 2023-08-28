У липні Вікторія та Девід відсвяткували 24-ту річницю шлюбу. Який секрет їхній стосунків – зірка розкрила неймовірну таємницю!

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24 роки разом

"24 роки разом. Я так тебе люблю" – саме так Вікторія підписала архівне відео, яке виклала у їхню з Девідом річницю на свій сторінці в Інстаграм. На ньому жінка у ліловій сукні разом із коханим розрізає величезний весільний торт.

Вони познайомилися у 1997 році і одразу стали однією з найобговорюваніших пар. Їх вважали ідеалом, хоча це було далеко не так.

У 2004 році Бекхеми опинилися у центрі скандалу з колишньою помічницею чоловіка, яка зізналася, що буцімто мала з ним стосунки. Потім з'явилася ще одна панянка, яка заявила про буцімто стосунки з Бекхемом. Але Вікторія не кидала чоловіка, а навпаки підтримувала його.

Я все ще тримаю тебе за руку. І сміюся з тобою, а не тільки над тобою. Я так тебе люблю,

– зізналася Вікторія Бекхем.

Секрет стосунків

24 роки – вагомий термін для будь-яких пар. Бекхеми зізнавалися, що, як і у всіх, у них теж були злети та падіння. Але головний їхній секрет – повага одне до одного.

Девід — неймовірний тато і чоловік, і він дуже підтримує мою роботу. Ми дійсно хороші партнери,

– відзначала Вікторія.

Звісно, не обходиться і без роботи над своїми стосунками. Зокрема, мовиться про підтримку. Останній час подейкували про непрості відносини між Вікторією та Ніколою Пельтц – дружиною її сина Брукліна.

Саме Девід підтримав кохану у морі емоційних потрясінь. Інсайдер зазначають, що на цьому фоні Бекхеми навіть уклали договір, де зобов'язалися проводити більше часу разом.

Тут ми зібрали для вас поради, як підтримувати довготривалі стосунки. Секрети розкриваємо у 10 тезах.