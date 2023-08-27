Часто ми ставимо собі питання: як зробити так, щоб людина зрозуміла, що мені подобаєтеся? Далі ми розповімо про це, а також те, чого точно не варто робити, якщо хочете комусь сподобатися.

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Як правильно проявляти симпатію

Важливо говорити про свою симпатію прямо. Не бійтеся висловлювати свої почуття, інколи навіть показувати їх легкими дотиками. Якщо ви ще не в парі, але хочете обійняти чи взяти за руку, то варто спитати дозволу. І не ображайтеся на людину, якщо вона відмовить. Поважайте особисті кордони та бажання. Так само не бійтеся казати про те, що подобається чи не подобається вам.

Відкритість дуже важлива, особливо на початку стосунків, коли ви лише знайомитесь одне з одним, пізнаєте.

Як сподобатися хлопцю чи дівчині

Ніколи не намагайтеся підлаштовуватися під когось. Найкраще – бути собою. Не грайте ніяку роль, бо рано чи пізно це набридне. Одягайтеся, поводьтеся так, як вам зручно.

Якщо ви не сподобались комусь, то це не означає, що з вами щось не так. Просто це не ваша людина.



Не бійтеся говорити про почуття / Фото Canva

І не бійтеся відмовляти людині, яка вам не підходить. Навіть, якщо з її боку є щира симпатія. Звісно, ви можете почати стосунки, але згодом втратите в них себе. Такий союз приречений на невдачу.

Якщо ви комусь відмовляєте, то щиро підкресліть сильні сторони людини й поясніть, що це лише ваше сприйняття, а не проблема тієї людини. І в жодному випадку не давайте оцінок чи якихось непроханих порад. Це точно ранить і зробить лише боляче.

І якщо відмовили вам, не ображайте та не критикуйте цю людину. Звісно, боляче, коли тебе відкидають. Але погляньте на це з іншого боку: для кожної людини у цьому світі є своя людина. І рано чи пізно ваша людина точно буде поруч з вами.

Як зрозуміти, що поруч та людина, якій ви подобаєтеся