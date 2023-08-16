Ділимося порадами, які можуть допомогти зберегти довготривалі стосунки. І розкриваємо один секрет любові на усе життя.

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ТОП-10 порад для тривалих стосунків

1. Не припиняйте спілкування. Не дарма цей пункт стоїть на першому місці, адже більшість проблем в парі через недомовленість. Діліться зі своєю другою половинкою страхами, переживаннями, надіями, радістю. Це допомагає стати ближчими одне до одного та навчитися вирішувати конфлікти.

2. Приділяйте час собі. Час, проведений наодинці з собою чи для себе, не менш важливий, ніж з партнером. Здорові стосунки – не лише, коли увесь час пліч-о-пліч. Різні хобі, захоплення, заняття дозволяють бути ще цікавішими одне для одного. Розкривайтеся з різних боків.

У стосунках не варто забувати про себе / Getty Images

3. Навчіться вирішувати конфлікти. Так, після того як ви проговорили якусь проблему, її треба вирішити. Немає жодних пар, які б не сварилися. Але кохання живе вічно у тих, хто вміє правильно їх вирішувати. Ось декілька порад:

"нападайте" на проблему, а не одне на одного;

слухайте свого партнера і не перебивайте;

йдіть на компроміс;

не ображайте одне одного;

проявляйте щиру зацікавленість у проблемі.

4. Вмійте попросити вибачення і пробачайте. Ніхто у світі не застрахований від помилок. Звісно, у стосунках вони можуть бути від побутових і до більш серйозних. Не рахуйте, що пробачення – прояв слабкості. Воно є ключовим у коханні і дозволить пом'якшити усю гіркоту стосунків.

5. Спільні нові хобі. Ніщо так не об'єднує, як спільні заняття. Вони освіжають стосунки та роблять їх захоплюючими. А одне дослідження показало, що 1,5 години на тиждень спільного заняття для подружжя робить їх більш задоволеними своїм шлюбом.

Спільні хобі об'єднують / Shutterstock

6. Будьте вдячні. Коротке слово "дякую" може продовжити ваші стосунки. Дякуйте за побутові дрібниці. Це виказує прихильність до вашого партнера, проявляє більшу близькість.

7. Смійтеся разом. Сміх не лише піднімає настрій і запобігає серцевим захворюванням, але й зміцнює стосунки. Пари, які багато сміються, ймовірно, можуть довше бути разом.

Сміх продовжує стосунки / Getty Images

8. Шлюб має бути пріоритетом. Не ігноруйте свого партнера. У тривалих стосунках може втрачатися романтика перших побачень – відновіть її. Будьте фізично інтимними одне для одного.

Доведено, що окситоцин, який виділяється під час фізичної близькості, знижує рівень тривоги, одночасно збільшуючи довіру між партнерами.

9. Спільні ритуали. Мовиться не про містику чи ворожіння, а, наприклад, побутові звички. Сніданок разом – найпростіший ритуал, який можна запровадити у вашій родині. На встановлення певних ритуалів може піти тривалий час, але ж ви хочете, щоб ваше кохання тривало вічно?

10. Допомога ззовні. Час від часу звертайтеся до свого психотерапевта. Він допомагає подолати не лише кризи у стосунках, але й підтримувати їх протягом усього періоду.

Спілкування з психотерапевтом допоможе зміцнити стосунки / freepik

Секрет вічного кохання. Не бійтеся прикладів невдалого кохання. У житті трапляються різні ситуації, коли парам доводиться поставити крапку у стосунках. Натомість активно працюйте над своїми. Застосовуйте перелічені поради, щоб переконатися – любов може тривати вічно.