Ратуша, Високий замок, Будинок вчених – ці місця часто обирають для пропозиції руки та серця. Якщо ж ви плануєте освідчитися коханій, але хочете зробити це у незвичному та маловідомому для туристів місці, то добірка 24 Каналу саме для вас.

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Де зробити пропозицію дівчині у Львові

Фонтан у Стрийському парку

Стрийський парк – одне з наймальовничіших місць Львова. Влітку цього року там запрацював відреставрований фонтан "Івасик-Телесик". Неймовірно романтична атмосфера там панує ввечері – грайливий водограй доповнюють кольорові ліхтарі, неподалік часто грає саксофоніст. Тож це чудове місце, яке може стати особливим для вашої пари. Запросіть кохану на прогулянку, яку вона точно ніколи не забуде.

Адреса: Стрийський парк, неподалік панорами бару "Вежа"



Фонтан у Стрийському парку / Фото "Твоє місто"

Музей ретро-автівок

Цей варіант підійде тим, хто хоче не лише романтичне, а й незвичне освідчення. Організуйте романтичне побачення серед ексклюзивних ретро-автомобілів. Купіть для коханої її улюблені квіти, замовте смачну їжу. Щоб додати локації затишності, прикрасьте її спільними фотографіями, а також запросіть саксофоніста.

Адреса: вул. Дмитра Вітовського, 57а



Освідчення в музеї ретро-автівок / Фото "Подаруй казку"

Італійський дворик

Це популярна локація серед львів'ян і туристів, однак там завжди дуже затишно та спокійно. Італійське подвір'я – одна з найпрекрасніших і найромантичніших прикрас центральної частини міста. Пропозицію руки та серця тут можна зробити у присутності інших гостей, або ж подбати, щоб вам з коханою ніхто не заважав.

Адреса: площа Ринок, 6



Італійський дворик у Львові / Фото yesyes.ua

Кафе Prostir Lviv

Це неймовірно красива локація просто неба у Парку культури. Часто там влаштовують перегляд фільмів, різні зустрічі, майстер-класи. Особлива атмосфера панує ввечері, коли заходить сонце та запалюють вогники. Домовтеся про вечір лише для вас, запросіть кохану на перегляд фільму під зорями й смачну вечерю, яка завершиться освідченням. Впевнені, це буде дуже чуттєво та зворушливо.

Адреса: вул. Лижв'ярська, 42



Кафе Prostir Lviv / Фото з інстаграму закладу

Прогулянка на конях

Пробувати щось нове вдвох – це завжди дуже приємно та цікаво. А прогулянка на конях – ще й романтично. Організуйте таку атракцію, а після цього – романтичну вечерю на тій самій локації або неподалік.

Адреса: с. Зубра, неподалік ресторану "Рафаель"



Прогулянка на конях / Фото Bodo