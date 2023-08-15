Ратуша, Высокий замок, Дом ученых – эти места часто выбирают для предложения руки и сердца. Если же вы планируете сделать предложение любимой, но хотите сделать это в необычном и малоизвестном для туристов месте, то подборка 24 Канала именно для вас.

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Где сделать предложение девушке во Львове

Фонтан в Стрыйском парке

Стрыйский парк – одно из самых живописных мест Львова. Летом этого года там заработал отреставрированный фонтан "Ивасик-Телесик". Невероятно романтическая атмосфера там царит вечером – игривый фонтан дополняют цветные фонари, неподалеку часто играет саксофонист. Это прекрасное место, которое может стать особенным для вашей пары. Пригласите любимую на прогулку, которую она точно никогда не забудет.

Адрес: Стрыйский парк, неподалеку от панорамы бара "Башня"



Фонтан в Стрыйском парке / Фото "Твой город"

Музей ретро-автомобилей

Этот вариант подойдет тем, кто хочет не только романтическое, но и необычное признание. Организуйте романтическое свидание среди эксклюзивных ретро автомобилей. Купите для любимой ее любимые цветы, закажите вкусную еду. Чтобы добавить локации уюта, украсьте его общими фотографиями, а также пригласите саксофониста.

Адрес: ул. Дмитрия Витовского, 57а



Признание в музее ретро-автомобилей / Фото "Подари сказку"

Итальянский дворик

Это популярная локация среди львовян и туристов, но там всегда очень уютно и спокойно. Итальянский двор – одно из самых прекрасных и романтичных украшений центральной части города. Предложение руки и сердца здесь можно сделать в присутствии других гостей или позаботиться, чтобы вам с любимой никто не мешал.

Адрес: площадь Рынок, 6



Итальянский дворик во Львове / Фото yesyes.ua

Кафе Prostir Lviv

Это невероятно красивая локация под открытым небом в Парке культуры. Часто там устраивают просмотр фильмов, разные встречи, мастер-классы. Особая атмосфера царит вечером, когда заходит солнце и зажигают огоньки. Договоритесь о вечере только для вас, пригласите любимую на просмотр фильма под звездами и вкусный ужин, который завершится признанием. Уверены, это будет очень чувственно и трогательно.

Адрес: ул. Лыжвярская, 42



Кафе Prostir Lviv / Фото с инстаграмма заведения

Прогулка на лошадях

Пробовать что-нибудь новое вдвоем – это всегда очень приятно и интересно. А прогулка на лошадях – еще и романтично. Организуйте такую аттракцию, а после этого – романтический ужин на той же локации или неподалеку.

Адрес: с. Зубра, недалеко от ресторана "Рафаэль"



Прогулка на лошадях / Фото Bodo