Впрочем, сейчас к такого рода украшениям относятся более свободно и некоторые даже отказываются их носить после свадьбы по тем или иным причинам. Почему на пальцах некоторых знаменитостей невозможно найти обручальные кольца – рассказываем в этом материале.

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Развод Натали Портман

В первую очередь кольцо – демонстрация семейного положения. На наличие именно этого украшения обращают особое внимание, когда хотят узнать есть ли штамп в паспорте или же нет.

Так, отсутствие кольца на пальце актрисы Натали Портман подтвердило ее развод с мужем Бенджамином Мильпье. Пара была вместе в течение 11 лет. Но кратковременный, как пишут западные таблоиды, роман мужчины с юной девушкой поставил точку в их отношениях.

Натали Портман вместе с мужем / Getty Images

Натали откровенно этого не комментировала. Известно, что пара пыталась уберечь брак. Но недавно журналисты заметили Портман без кольца на пальце, что вполне реально может означать окончательный разрыв.

Звезды без кольца

Уже через месяц после свадьбы с блогером Александром Волошиным певица Анна Тринчер появилась без кольца на пальце! Свидетельствовало ли это о быстром разрыве пары? Отнюдь нет. Оказалось, что свершился наибольший страх Ани – она просто потеряла свадебное украшение. Но Саша не растерялся в этой ситуации и впоследствии подарил любимой такое же новое, подбросив в бокал с напитком.

Певицу Настю Каменских после свадьбы с продюсером Потапом тоже некоторое время можно было заметить без кольца на пальце. И здесь объяснение с точностью до наоборот предыдущей истории – звезда сняла его, чтобы не потерять.

Обычно я не ношу кольца, даже обручальное. Потому что были случаи, когда на концерте наклоняешься, стоя на сцене, руки опускаешь в толпу, здороваешься. А потом достаешь их, а колечка уже нет,

– объясняла Настя на одном шоу.

Настя Каменских определенное время не носила обручальное кольцо / Instagram kamenskux

А вот отсутствие того же кольца, которое принадлежало принцессе Диане, на руке Кейт Миддлтон свидетельствует о безопасности. Все чаще медиа замечали женщину без кольца на пальце. Сначала предполагали кризис в отношениях с принцем Уильямом. Но эксперты одного издания отрицали это.

Оказывается, Кейт снимает обручальное кольцо во время визита в официальные учреждения, в частности больницы, чтобы не "подцепить" микробы и не "принести" их домой. Потому и в других аксессуарах она тоже достаточно сдержанна.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

Кстати, принц Уильям вообще никогда не носил свое кольцо. Об этом он предупредил еще перед свадьбой с Кейт. Его причина проста – он не любит подобных украшений. Максимум аксессуаров на его руках – часы.

И он не единственный мужчина королевской семьи, кто отказался от этого. Принц Филипп тоже никогда не носил обручальное кольцо. Отец Уильяма принц Чарльз носит кольцо, но прячет его под именной печаткой. И только Гарри не снимает платиновое украшение от самой свадьбы с Меган Маркл.

Принц Гарри / Getty Images

Носить обручальное кольцо или нет – решение индивидуальное как для женщин, так и для мужчин. Чтобы это украшение не стало раздором в отношениях, лучше сначала проговорить готовность соединиться с ним. Для кого-то из партнеров оно может иметь важное значение как символ уважения, подтверждение семейного статуса в обществе и так далее. А кто-то может доверять исключительно своей любви.