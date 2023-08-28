В июле Виктория и Дэвид отпраздновали 24-ю годовщину бракосочетания. Какой секрет их отношений – звезда раскрыла невероятную тайну!

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24 года вместе

"24 года вместе. Я так тебя люблю" – именно так Виктория подписала архивное видео, которое выложила в их с Дэвидом годовщину на своей странице в Инстаграм. На нем женщина в лиловом платье вместе с любимым разрезает огромный свадебный торт.

Они познакомились в 1997 году и сразу стали одной из самых обсуждаемых пар. Их считали идеалом, хотя это было далеко не так.

В 2004 году Бекхэмы оказались в центре скандала с бывшей помощницей мужчины, которая призналась, что якобы имела с ним отношения. Потом появилась еще одна женщина, заявившая о якобы отношениях с Бекхэмом. Но Виктория не бросала мужа, а наоборот – поддерживала его.

Я все еще держу тебя за руку. И смеюсь с тобой, а не только над тобой. Я так тебя люблю,

– призналась Виктория Бекхэм.

Секрет отношений

24 года – весомый срок для любых пар. Бекхемы признавались, что, как и у всех, у них тоже были взлеты и падения. Но главный их секрет – уважение друг к другу.

Дэвид – невероятный отец и муж, и он очень поддерживает мою работу. Мы действительно хорошие партнеры,

– отмечала Виктория.

Естественно, не обходится и без работы над своими отношениями. В частности, говорится о поддержке. В последнее время говорили о непростых отношениях между Викторией и Николой Пельтц – женой ее сына Бруклина.

Именно Дэвид поддержал возлюбленную в море эмоциональных потрясений. Инсайдер отмечают, что на этом фоне Бекхэмы даже заключили договор, где обязались проводить больше времени вместе.

Здесь мы собрали для вас советы, как поддерживать долгосрочные отношения. Секреты раскрываем в 10 тезисах.