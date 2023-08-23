Нещодавно в мережі з'явилися чутки про ймовірний роман поета з молодою виконавицею Христиною Соловій. Це сталося після того, як їх побачили на романтичній прогулянці. У той період Жадан якраз розлучався з минулою дружиною. Що відомо про особисте життя підкорювача жіночих сердець – читайте далі на сайті 24 Каналу.

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Багато відомих людей майже не розповідають про особисте життя. Серед них є й Сергій Жадан, про родину якого знаємо зовсім не багато.

Двічі був одружений і має двох дітей

Першою дружиною письменника була режисерка харківського театру Світлана Олешко. У цьому шлюбі народився син Іван.

У 2008 році Сергій закрутив роман з Іриною Куціною. Вони познайомилися у харківському видавництві "Фоліо", де тоді працювала жінка. Сама Куціна досить непублічна, не з'являється в соцмережах. Відомо, що вона керує Благодійним фондом Сергія Жадана.



Сергій Жадан з другою дружиною і донькою / Фото Дмитра Чірика

Неочікуване розлучення та чутки про роман з Соловій

24 квітня 2023 року поет подав до Личаківського районного суду Львова заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Тоді ж виникли чутки про роман письменника з 30-річною співачкою Христиною Соловій. Їх застукали на романтичній прогулянці в пару, де були, тримаючись за руки.



Жадан і Соловій на прогулянці / Скриншот з соцмереж

У червні Личаківський районний суд Львова задовольнив позов Жадана. У матеріалах справи вказано, що подружжя давно не живе сімейним життям та не підтримує спільний побут.

А чутки про роман з Соловій ставали все гарячішими. На концерті "Жадана і собак" у Львові вони ніжно обіймалися прямо на сцені.

Хоча обоє не підтверджують і не спростовують цих чуток, однак продовжують виступати разом й навіть готують спільний трек і кліп. І для артистів це не вперше. Кілька років тому Сергій знявся у кліпі Христини Соловій на пісню "Юність". Там вони зіграли закоханих і навіть пристрасно поцілувалися.

Христина Соловій – "Юність": дивіться відео онлайн