Першим чоловіком Сумської був актор Євген Паперний, у цьому шлюбі народилася донька Тоня. Ольга навіть не здогадувалася, що одна зустріч може змінити життя всієї її сім'ї.

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Це сталося на новорічній вечірці друзів Ольга познайомилася з Віталієм Борисюком, який теж за освітою актор.

Він прийшов у театр, як переможець на білому коні: "Я буду грати головні ролі". Він, власне, й отримав головні ролі,

– пригадувала Сумська в одному з інтерв'ю.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Тоді вона навіть не уявляла Віталія в ролі свого обранця. Однак згодом, обоє того не помітили, як між ними розгорівся пристрасний роман, який вважають одним з найбурхливіших в українському шоу-бізнесі.

Початком історії кохання, яка триває вже 32 роки, став мюзикл "Кандид", де Ольга та Віталій грали пару. Сумська по-справжньому закохалася у свого театрального партнера, він відповідав взаємністю.

Вранці перед репетицією Сумська знайшла на своєму столі шоколадне сердечко, а в ньому записка – "Приходь завтра до мене, я з'їм тебе, як ти цей шоколад".

Врешті-решт вона не витримала і наважилася покинути Паперного. Забрала дитину і заявила про розлучення.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Ця історія була дуже бурхливою. Євген мало не накинувся на суперника, в театрі ще довго були з'ясування стосунків. Та все ж таки кохання перемогло. У 1996 році Сумська та Борисюк одружилися. І відтоді жінка жодного разу не пошкодувала про свій вибір.

У 2002 році вона народила коханому доньку, яку назвали Ганною. Їхня сім'я – приклад для багатьох пар, адже це не лише половинки одне для одного, але й міцна опора.

Навіть через 25 років подружнього життя між Сумською та Борисюком панує кохання та гармонія.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою / Фото з інстаграму акторки

Де зараз діти Сумської та Борисюка

Ганна Борисюк живе разом з батьками, підтримує їх. Нещодавно дівчина закінчила театральний факультет Національного університету імені Карпенка-Карого, і тепер, як і її знамениті батьки, почала працювати в театрі. А сестра Ганни – Антоніна Паперна живе у Росії та замовчує війну, за що її неодноразово критикували. Нещодавно Ганна розповідала, що їй дуже не вистачає спілкування з сестрою.

"Було важко прощатися з нею, розуміючи, що все… Далі якось ти сама. Я пам'ятаю як у день її вильоту у Москву вибігала у піжамі на вулицю і просила її залишитись. Зараз не вистачає її уваги. Хочеться бути близькими людьми та назавжди це зберегти", – розповідала Ганна.



Ольга Сумська з мамою і доньками / Фото з інстаграму акторки