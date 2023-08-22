Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный, в этом браке родилась дочь Тоня. Ольга даже не догадывалась, что одна встреча может изменить жизнь всей ее семьи.

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Это произошло на новогодней вечеринке друзей Ольга познакомилась с Виталием Борисюком, который тоже по образованию актер.

Он пришел в театр, как победитель на белом коне: "Я буду играть главные роли". Он, собственно, и получил главные роли,

– вспоминала Сумская в одном из интервью.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграмма актрисы

Тогда она даже не представляла Виталия в качестве своего избранника. Однако впоследствии оба не заметили, как между ними разгорелся страстный роман, который считают одним из самых бурных в украинском шоу-бизнесе.

Началом истории любви, которая длится уже 32 года, стал мюзикл "Кандид", где Ольга и Виталий играли пару. Сумская по-настоящему влюбилась в своего театрального партнера, он отвечал взаимностью.

Утром перед репетицией Сумская нашла на своем столе шоколадное сердечко, а в нем записка – "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

В конце концов, она не выдержала и решилась покинуть Паперного. Забрала ребенка и заявила о разводе.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграмма актрисы

Эта история была очень бурной. Евгений едва не набросился на соперника, в театре еще долго было выяснение отношений. И все же любовь победила. В 1996 году Сумская и Борисюк поженились. И с тех пор женщина ни разу не пожалела о своем выборе.

В 2002 году она родила любимую дочь, которую назвали Анной. Их семья – пример для многих пар, ведь это не только половинки друг для друга, но и крепкая опора.

Даже через 25 лет супружеской жизни между Сумской и Борисюком царит любовь и гармония.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк с дочерью / Фото из инстаграмма актрисы

Где сейчас дети Сумской и Борисюка

Анна Борисюк живет вместе с родителями, поддерживает их. Недавно девушка окончила театральный факультет Национального университета имени Карпенко-Карого, и теперь, как ее знаменитые родители, начала работать в театре. А сестра Анны – Антонина Паперная живет в России и умалчивает войну, за что ее не раз критиковали. Недавно Анна рассказывала, что ей очень не хватает общения с сестрой.

"Было трудно прощаться с ней, понимая, что все… Дальше как-то ты сама. Я помню, как в день ее вылета в Москву выбегала в пижаме на улицу и просила ее остаться. Сейчас не хватает ее внимания. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить", – рассказывала Анна.



Ольга Сумская с мамой и дочками / Фото из инстаграмма актрисы