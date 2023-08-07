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К теме Как изменились украинские звездные супруги: архивные фото со свадеб

Марина и Павел Зибровы – 29 лет

Одна из звездных пар, которые дольше всего вместе – Павел Зибров и его избранница Марина. Они познакомились в 1992 году. Артист встретил любимую на одном из творческих вечеров и сделал все, чтобы покорить ее сердце. И ему это удалось, ведь через два года Павел и Марина поженились.

У любимой Зиброва есть сын Александр от предыдущих отношений, а также воспитывают общую дочь Диану.



Павел и Марина Зибровы / Фото из инстаграмма артиста

Руслана Лыжичко и Александр Ксенофонтов – 28 лет

Победительница Евровидения-2004 обратилась к звукорежиссеру Александру Ксенофонтову за профессиональным советом. С этого и началась их история. Отношения развивались очень стремительно – в 1995 году влюбленные обручились.

Они редко появляются на публике, почти не рассказывают о личной жизни, однако остаются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.



Руслана с мужем / Фото из инстаграмма артистки

Ольга Сумская и Виталий Борисюк – 27 лет

Этот роман завязался в 1991 году, когда Ольга была замужем. Тогда она была в браке с Евгением Паперным, с которым воспитывала дочь Тоню. Ольга и Виталий играли в одном театре. История любви началась после того, как им пришлось сыграть влюбленных в мюзикле "Кандид". Утром перед репетицией Сумская нашла на своем столе шоколадное сердечко, а в нем записка – "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как ты этот шоколад".

Актриса до безумия влюбилась и ушла от Паперного, забрав дочь. В 1996 году Сумская и Борисюк поженились. А в 2002 году Ольга родила любимому дочь Анну.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграмма актрисы

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев – 20 лет

Влюбленные познакомились в Ялте, куда Маша уехала с подругами, чтобы развеяться. Тогда ведущая переживала разрыв и хотела изменить атмосферу. Судьбоносная встреча с Тимуром была очень забавной.

Мы оказались в одно время у одного киоска. Я покупала яблочный сок, а он – воду. Так и столкнулись. Тимур спросил: "Я вас где-нибудь видел?". Я, звезда, кинематографически проткнула соломинкой коробку с яблочным соком, взяла трубочку ее в зубы, принялась втягивать сок и при этом сказала: "Очень смешно",

– рассказывала Маша.

В тот момент ведущая не хотела начинать никаких отношений, потому что разочаровалась в мужчинах. Однако роман с Хромаевым все-таки завязался и развивался очень быстро. В августе 2003 года влюбленные сыграли свадьбу. А уже в следующем году Маша родила дочь Нану.

Сложный период их супружеской жизни начался в 2013 году. Тогда Маша и Тимур решили пожить отдельно. Однако со временем поняли, что не могут друг без друга. После воссоединения ведущая забеременела и в 2014 году родила сына Александра.

Недавно Ефросинина рассказывала, что снова переживает сложный период. Ее любимый уже больше года находится на фронте и ежедневно живет со страхом потерять его.

Сергей и Снежана Бабкины – 15 лет

Будущие супруги познакомились во время работы в "Театр 19" в 2007 году. Влюбленные тайно обвенчались в 2008 году, а в церкви пообещали, что скоро зарегистрируют свои отношения в ЗАГСе, что и сделали 27 марта следующего года.

За годы супружеской жизни у Сергея и Снежаны родилось двое общих детей – дочь Веселина и сын Елисей. Также пара воспитывает сына Артура, которого Снежана родила в первом браке.



Сергей и Снежана Бабкины / Фото из инстаграмма звездной жены