Недавно в сети появились слухи о предполагаемом романе поэта с молодой исполнительницей Кристиной Соловий. Это случилось после того, как их увидели на романтической прогулке. В тот период Жадан разводился с прошлой женой. Что известно о личной жизни покорителя женских сердец – читайте дальше на сайте 24 Канала.

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Многие известные люди почти не рассказывают о личной жизни. Среди них есть и Сергей Жадан, о семье которого знаем совсем немного.

Дважды был женат и имеет двоих детей

Первой женой писателя была режиссер харьковского театра Светлана Олешко. В этом браке родился сын Иван.

В 2008 году Сергей закрутил роман с Ириной Куциной. Они познакомились в харьковском издательстве "Фолио", где работала женщина. Сама Куцина достаточно непублична, не появляется в соцсетях. Известно, что руководит Благотворительным фондом Сергея Жадана.



Сергей Жадан со второй женой и дочерью / Фото Дмитрия Чирика

Неожиданный развод и слухи о романе с Соловий

24 апреля 2023 года поэт подал в Лычаковский районный суд Львова заявление о разводе со своей второй женой. Тогда же возник слух о романе писателя с 30-летней певицей Кристиной Соловий. Их застукали на романтической прогулке в пару, где были, держась за руки.



Жадан и Соловий на прогулке / Скриншот из соцсетей

В июне Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск Жадана. В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт.

А слухи о романе с Соловтй становились все жарче. На концерте "Жадана и собак" во Львове они нежно обнимались прямо на сцене.

Хотя оба не подтверждают и не опровергают эти слухи, однако продолжают выступать вместе и даже готовят общий трек и клип. И для артистов это не в первый раз. Несколько лет назад Сергей снялся в клипе Кристины Соловий на песню "Юность". Там они сыграли влюбленных и страстно поцеловались.

Кристина Соловий – "Юность": смотрите видео онлайн