Головне – знайти партнера з таким самим рівнем лібідо

Дискусія спалахнула після того, як одна дівчина поділилася своєю історією. Вона розповіла, що перебуває у стосунках вже 3 роки, але сексом займається лише раз у місяць і то не завжди.

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Причина в тому, що її бойфренд не хоче фізичної близькості. Мовляв, він зосереджений на роботі та хобі, а дівчина страждає через його небажання кохатися.

Я кожного дня думаю про гарячий секс з ним. Хочу мати якісний секс стабільно 3 рази на тиждень. Розмови про мої потреби не дають результату. Що робити? Як не зійти з розуму?

– у розпачі запитала дівчина.

Та на її здивування у коментарях зібралися і ті, хто її зрозумів, і навпаки ті, що стали на сторону бойфренда. Люди почали активно ділитися власними історіями на цю тему. Здебільшого дівчині радили припинити ці стосунки. Очевидно, що у них з партнером різний рівень лібідо, а тому один з них у парі завжди буде страждати. Багато користувачів писали, що були на місці дівчини й щасливі, що припинили ці стосунки й нарешті знайшли людину, з таким самим темпераментом.

Однак були ті, що зрозуміли почуття бойфренда. Одна користувачка зізналася, що після повномасштабного вторгнення не хоче займатися сексом. Її партнер, якому бракувало інтиму, покинув її, але жінка від цього почувається краще. Вона прагне знайти стосунки, у яких її розумітимуть.

Багато людей зауважили, що секс 10 разів на рік для них – це норма.

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