Спільнота українських лікарів дала поради, як зробити, аби секс асоціювався лише з оргазмом, а не болем.

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Найперше треба пам'ятати, що кожній людині потрібен різний час для того, щоб розігрітися. Одна жінка може бути готовою за хвилину, а іншій – потрібні довгі прелюдії. Також важливо створити комфортну атмосферу – можна запалити свічки й увімкнути романтичну музику. Це налаштує на відпочинок та спокій.

Як уникнути болю під час сексу

Зволоження багато не буває. Почніть пошук хорошого лубриканту з аптеки, а далі можете відвідати секс-шопи, щоб поекспериментувати. Однак надавайте перевагу якісним засобам без добавок та ароматизаторів.

Почніть пошук хорошого лубриканту з аптеки, а далі можете відвідати секс-шопи, щоб поекспериментувати. Однак надавайте перевагу якісним засобам без добавок та ароматизаторів. Спробуйте іншу позу . Глибокі поштовхи можуть бути болючими для жінок, тому варто спробувати позиції, у яких ви зможете контролювати темп та глибину проникнення. Також використовуйте подушку, адже зміна кута дозволить позбутися неприємних відчуттів.

. Глибокі поштовхи можуть бути болючими для жінок, тому варто спробувати позиції, у яких ви зможете контролювати темп та глибину проникнення. Також використовуйте подушку, адже зміна кута дозволить позбутися неприємних відчуттів. Перед сексом обов'язково сходіть в туалет – ваш сечовий міхур має бути порожнім.

– ваш сечовий міхур має бути порожнім. Прийміть теплу ванну перед статевим актом.

перед статевим актом. Якщо вже після сексу ви відчуваєте печіння, то прикладіть до вульви лід .

. Будьте відвертими з партнером і розкажіть, яка швидкість та глибина проникнення вам комфортніша.

Запам'ятайте, якщо ви регулярно відчуваєте біль під час сексу, або він посилюється, то краще звернутися до гінеколога.