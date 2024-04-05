Чоловік благав про зміну прізвища

Чоловік та дружина провели разом у шлюбі 12 років, а 5 років тому розлучилися. Оскільки у них є спільні діти, то колишнє подружжя і далі проводило всі свята разом.

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Загалом у них були хороші стосунки усі ці 5 років. Однак вони погіршилися, коли до чоловіка переїхала його 25-річна дівчина. Оскільки вони вже планували весілля, дівчину дуже дратувало те, що колишня дружина й далі матиме прізвище її чоловіка. Через ревнощі вона почала вимагати, щоб чоловік змусив колишню перейти на дівоче прізвище.

Мій колишній подзвонив мені й попередив, що у мене є рік, аби змінити прізвище на дівоче, оскільки його новій пасії після весілля буде незручно. Я відповіла, що не збирається цього роботи, бо не хочу, щоб діти мали інше прізвище,

– пояснила жінка.

Однак той не зупинявся – чоловік звинувачував колишню й просив "зрозуміти його ситуацію". Жінка обурена таким проханням. Вона не хоче мати інше прізвище, аніж її діти, тільки для того, щоб нова дружина її колишнього почувалася комфортно.

У розпачі вона поділилася своєю історією на онлайн-форумі. Майже всі користувачі стали на її сторону й наголосили, що колишній та його нова дівчина поводяться як діти. За якийсь час жінка оновила свій допис і повідомила, що чоловік врешті погодився на те, що вона не буде змінювати прізвище.