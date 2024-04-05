Муж умолял о смене фамилии

Мужчина и жена провели вместе в браке 12 лет, а 5 лет назад развелись. Поскольку у них есть общие дети, то бывшие супруги и дальше проводили все праздники вместе.

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В целом у них были хорошие отношения все эти 5 лет. Однако они ухудшились, когда к мужчине переехала его 25-летняя девушка. Поскольку они уже планировали свадьбу, девушку очень раздражало то, что бывшая жена и дальше будет носить фамилию ее мужа. Из-за ревности она начала требовать, чтобы муж заставил бывшую перейти на девичью фамилию.

Мой бывший позвонил мне и предупредил, что у меня есть год, чтобы сменить фамилию на девичью, поскольку его новой пассии после свадьбы будет неудобно. Я ответила, что не собирается этого делать, потому что не хочу, чтобы дети имели другую фамилию,

– объяснила женщина.

Однако тот не останавливался – мужчина обвинял бывшую и просил "понять его ситуацию". Женщина возмущена такой просьбой. Она не хочет иметь другую фамилию, чем ее дети, только для того, чтобы новая жена ее бывшего чувствовала себя комфортно.

В отчаянии она поделилась своей историей на онлайн-форуме. Почти все пользователи стали на ее сторону и отметили, что бывший и его новая девушка ведут себя как дети. Через некоторое время женщина обновила свое сообщение и сообщила, что мужчина наконец согласился на то, что она не будет менять фамилию.