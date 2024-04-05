Данни призналась, что с детства не понимала, почему обязательно женщина должна выйти замуж за мужчину. Гораздо уместнее ей казалось подтвердить любовь к самой себе.

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Люди могут уйти, а ты – всегда остаешься с собой

На протяжении лет Данни работает тренером имиджа тела. Кроме того, женщина – активная сторонница бодипозитива. Она решила на собственном опыте показать, как стоит любить себя. Поэтому Данни устроила свадебную церемонию.

Женщина прочитала свадебные обеты собственному отражению в зеркале, а тогда – поцеловала его. Также на свадьбе не обошлось без букета невесты и зажигательных танцев.

Моя свадьба заключалась в том, чтобы освободиться от вещей, которые мешали мне полюбить себя. Я никому не причиняю вреда. Я провела много времени сам с собой, ходила на свидания. Просто пыталась узнать, что мне нравится,

– подчеркнула Данни.

Она заметила, что потратила на свадьбу около 4 тысяч долларов и вообще не жалеет об этом. Данни отметила: самым особенным моментом для нее стал выход к алтарю. От эмоций этого момента просто перехватывало дыхание.