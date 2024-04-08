Главное – найти партнера с таким же уровнем либидо

Дискуссия вспыхнула после того, как одна девушка поделилась своей историей. Она рассказала, что находится в отношениях уже 3 года, но сексом занимается лишь раз в месяц и то не всегда.

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Причина в том, что ее бойфренд не хочет физической близости. Мол, он сосредоточен на работе и хобби, а девушка страдает из-за его нежелания заниматься любовью.

Я каждый день думаю о горячем сексе с ним. Хочу иметь качественный секс стабильно 3 раза в неделю. Разговоры о моих потребностях не дают результата. Что делать? Как не сойти с ума?

– в отчаянии спросила девушка.

Но к ее удивлению в комментариях собрались и те, кто ее понял, и наоборот те, что стали на сторону бойфренда. Люди начали активно делиться собственными историями на эту тему. В основном девушке советовали прекратить эти отношения. Очевидно, что у них с партнером разный уровень либидо, а потому один из них в паре всегда будет страдать. Многие пользователи писали, что были на месте девушки и счастливы, что прекратили эти отношения и наконец нашли человека, с таким же темпераментом.

Однако были те, что поняли чувства бойфренда. Одна пользовательница призналась, что после полномасштабного вторжения не хочет заниматься сексом. Ее партнер, которому не хватало интима, покинул ее, но женщина от этого чувствует себя лучше. Она стремится найти отношения, в которых ее будут понимать.

Многие люди заметили, что секс 10 раз в год для них – это норма.

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