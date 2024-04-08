Пара не нарушила закон

Сейчас Каунане Роде 17 лет, а ее мужу Гиссаму Хуссейну Дехайни – 66 лет. Недавно нестандартные супруги отпраздновали первую годовщину своего брака.

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Каунане еще учится в средней школе. В прошлом году она заняла второе место на конкурсе красоты "Мисс Араукария". В то же время ее муж – бывший мэр города. Они поженились после того, как девушке исполнилось 16 лет. По закону такой брак разрешен. Ведь в Бразилии люди, достигшие 16-летнего возраста, могут жениться с разрешения обоих родителей или законных представителей.



Супруги в браке уже год / Фото @kau.cmg_

Однако общественность возмутил тот факт, что мать девушки работает на своего зятя. Сразу после свадьбы он назначил ее секретарем отдела культуры.

В годовщину свадьбы Каунане опубликовала в инстаграме сообщение со скриншотом своего имени и имени ее мужа в поисковом запросе и написала: "Год желания знать: поклонники или ненавистники"?



Девушка публикует фото со своим мужем в соцсетях / Фото @kau.cmg_

Многие люди в Бразилии поддерживают отношения пары с разницей в возрасте и считают, что они являются "примером настоящей любви и преодоления предрассудков".