Пара не порушила закон

Зараз Каунане Роде 17 років, а її чоловіку Гіссаму Хуссейну Дехайні – 66 років. Нещодавно нестандартне подружжя відсвяткувало першу річницю свого шлюбу.

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Каунане ще вчиться в середній школі. Минулого року вона посіла друге місце на конкурсі краси "Міс Араукарія". Водночас її чоловік – колишній мер міста. Вони одружилися після того, як дівчині виповнилося 16 років. За законом такий шлюб дозволений. Адже у Бразилії люди, які досягли 16-річного віку, можуть одружуватися з дозволу обох батьків або законних представників.



Подружжя в шлюбі вже рік / Фото @kau.cmg_

Однак громадськість обурив той факт, що мати дівчини працює на свого зятя. Одразу після весілля він призначив її секретарем відділу культури.

У річницю весілля Каунане опублікувала в інстаграмі допис зі скриншотом свого імені та імені її чоловіка у пошуковому запиті й написала: "Рік бажання знати: шанувальники чи ненависники"?.



Дівчина публікує фото зі своїм чоловіком у соцмережах / Фото @kau.cmg_

Багато людей у Бразилії підтримують стосунки пари з різницею у віці й вважають, що вони є "прикладом справжнього кохання та подолання забобонів".