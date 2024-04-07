За сюжетом, юна Роуз пливе на "Титаніку" до США, щоб там вийти заміж за свого заможного нареченого Кела Гоклі. Попри те, що в очах суспільства весілля з ним виглядає як мрія, Роуз прагне для себе іншої долі. Зневірившись у майбутньому, Роуз мало не стрибає за борт "Титаніка". Однак в останню мить її рятує молодий художник Джек Доусон, який виграв квитки на лайнер у карти. Love 24 розповідає, ким були Джек та Роуз та у реальному житті та чи було між ними кохання.

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А що ж було у реальності

Джек Доусон та Роуз Дьюїтт Б'юкейтер – герої, які живуть лише на екрані та у серцях шанувальників. Однак не можна заперечувати їній зв'язок з реальністю.



Історія кохання Джека та Роуз – одна з найпрекрасніших у світі кіно / Кадр з фільму

Спершу сам Джеймс Кемерон вважав, що історія Джека Доусона – фантазія сценаристів на 100%. Водночас він відчув справжній шок, коли на кладовищі Fairview Cemetery у Новій Шотландії (Канада) виявили могилу "Дж Доусона". Ні, все-таки не Джека, а Джозефа Доусона, молодого ірландця, який працював на "Титаніку" з вугіллям. 23-річний Джозеф ніколи не закохувався у пасажирку першого класу (принаймні, з того, що ми знаємо). Водночас за однією з версією, вдома в Ірландії його чекала кохана. На жаль, Джозеф загинув тієї страшної ночі, коли "Титанік" затонув у водах Атлантичного океану.

Після виходу фільму Джеймса Кемерона могила Джозефа Доусона стала місцем паломництва для шанувальників історії Джека та Роуз. Однак дехто замислюється над етичністю цього моменту, адже люди приходять на могилу, щоб насамперед оплакувати вигаданого героя, а не реальну людину, яка там похована. Водночас інші зауважують, що завдяки фільму історію Джозефа Доусона знає світ.

Тим часом прототипом Роуз Дьюїтт Б'юкейтер стала художниця, скульпторка та керамістка Беатріс Вуд. Вона не була пасажиркою "Титаніка", однак подарувала Роуз бунтарський характер та любов до свободи і мистецтва. Сама Вуд відкидала тогочасні стереотипи про те, яким має бути життя жінки, й присвятила час мистецтву та пізнанню себе. Бунтарський дух Вуд зачаровував. Саме в історії цієї жінки Джеймс Кемерон побачив Роуз.



Беатріс Вуд / Wikipedia

Вуд подорожувала, пізнавала світ, закохувалася. Хоча й, звичайно, вона ніколи не зустрічала художника Джека Доусона.

Цікаво, що Вуд зауважувала, що так і не переглянула жодного разу "Титанік". Хоча Кемерон надіслав їй копію фільму.