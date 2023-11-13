Эти советы будут полезны для всех девушек или женщин, решивших впервые заняться сексом. Однако Алисия хочет восполнить пробел сексуального воспитания будущих невест, твердо придерживающихся своей веры.

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Советы для секса в первую брачную ночь

Алисия призналась, что почти не встречала женщин своей веры, которые бы много говорили о сексе и о том, чего ожидать от первого раза. Итак, основываясь только на собственном опыте, девушка советует заранее обсудить с будущим мужчиной ваши страхи о боли или что-либо.

Тогда вам не придется ощущать, что вы несете все свои тревоги в себе. Это также является частью всего процесса интимной близости,

– отметила Алисия.

Также перед половым актом важно принять душ.

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Алисия советует постелить на кровать полотенце, чтобы не вымазать постель кровью.

"Если что-то неудобно, все происходит не очень гладко и немного беспорядочно, то просто посмейтесь. Это большая часть интимного опыта", – сказала женщина.

Алисия призналась, что для нее в первую брачную ночь труднее всего было "присутствовать" в моменте. Из-за эмоционального перевозбуждения после такого важного дня женщине было трудно просто расслабиться и наслаждаться моментом, ведь ее мысли постоянно возвращались к тому, что происходило днем. Поэтому женщина советует сосредоточиться на своем любимом и чувствах.

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После окончания полового акта Алисия посоветовала будущим невестам сходить в туалет. Заметим, такой совет дают и врачи, ведь мочеиспускание поможет избавиться от бактерий в уретре. Также они рекомендуют сходить в душ, а после него надеть белье из натуральной ткани.