О личной жизни Гослинга известно немного. Он предпочитает держать все в секрете.

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Гослинг не любит говорить о личном

Уже более 10 лет известный актер находится в отношениях с коллегой по цеху Евой Мендес, которая старше его на 6 лет. Она прославилась благодаря ролям в фильмах "Метод Хитча", "Призрачный всадник", "Копы на подхвате" и другие.

Актеры познакомились на съемках фильма "Место под соснами" в 2011 году и с этого времени начали встречаться. Впервые они вместе появились на красной дорожке во время рекламы фильма в 2012 году.

С кем Гослинг встречался до Мендес – неизвестно. Он редко отвечает на вопросы о личной жизни. Узнать что-то о паре тоже сложно, ведь Гослинг не ведет социальные сети, а Мендес практически не публикует фотографии с любимым. Актеры лишь иногда попадают в объективы папарацци.

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Женился через 11 лет отношений

Еще в начале отношений с Евой журналисты канадского издания Hello спросили у Райана, что ему больше нравится в женщинах. На это актер ответил: "Ева Мендес. Больше мне нечего искать". Актер познакомил любимую с мамой, и их отношения стали становиться все серьезнее.

В 2014 году у звездных супругов родилась первая дочь Эсмеральда, а через два года – вторая дочь Амада. Однако жениться пара не торопилась. Из-за рождения детей Ева решила поставить актерскую карьеру на паузу и посвятила себя материнству.

Я не думал о детях, прежде чем встретил ее. Но после того, как я встретил Еву, понял, что просто не хочу иметь детей без нее,

– рассказывал Райан в одном из интервью.

Из кратких высказываний друг о друге на публике понятно, что актеры очень любят друг друга и всегда поддерживают. Семья для них на первом месте, поэтому они не хотят многое о ней рассказывать.

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В 2017 году, когда Гослинг получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Ла-Ла Ленд", он сказал, что во всем обязан своей любимой жене.

"Моя жена воспитывала нашу дочь, носила под сердцем вторую и пыталась помочь брату бороться с раком. Если бы она не взяла на себя все это, сегодня на этой сцене, наверное, стоял бы кто-то другой вместо меня", – признался Райан.

Кстати, Ева мечтает заниматься режиссурой и работать вместе с Райаном. В 2015 году им удалось это реализовать в фильме "Как поймать монстра".

Узаконить свои отношения актеры решили только в 2022 году. Где состоялась свадьба и в каком формате – неизвестно. Эта пара любит держать все в тайне.