Как бы мы не мечтали о счастливом конце, даже сценаристы фильмов теперь не всегда его прописывают.

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Предлагаем вам вспомнить несколько известных фильмов о любви и пройти тест. Вам нужно выбрать правильный ответ на вопрос о том, осталась ли пара вместе в конце фильма. Готовы? Начинайте!

Если у вас были неправильные ответы, то вы сами знаете, что делать – фильм на вечер уже нашелся.

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А если у вас все ответы были правильными, то мы подготовили подборку из романтических фильмов, которые вы можете посмотреть сегодня вечером.

Что посмотреть