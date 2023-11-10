Тито и Эван познакомились в приложении для знакомств еще в 2015 году. Через несколько дней они обменялись номерами мобильных телефонов и Эван пригласил девушку на свидание. Тито рассказала, что во время первой встречи им было так легко, словно они знакомы всю жизнь.

К теме Утерянные брюки, испорченные платья и выбитые зубы: какие катастрофы случались на звездных свадьбах

Пара организовала сказочную свадьбу

Через 6 лет Эван решил сделать предложение любимой в роскошном поместье Thyme в Котсуолдсе. Сначала влюбленных ждал урок кулинарии, а за обедом Эван предложил Тито жениться.

Пара сразу начала планировать свадьбу. Они мечтали объединить две культуры – британскую Эвана и нигерийскую Тито. Поэтому праздник решили сделать в стиле популярного сериала Netflix "Бриджертоны" и соединить это с традициями народа йоруба.

На свадьбу пригласили 80 человек, а праздновать решили в загородной усадьбе Somerly House в Гемпшире. Локацию молодожены выбрали с первого взгляда – имение их очаровало. Его архитектура невероятна – витражи, высокие потолки, множество картин. Все это – на фоне сельской местности.

У нас перехватило дыхание. Увидев имение, мы сразу поняли, что именно здесь хотим жениться,

– рассказала Тито.



Молодожены сразу выбрали локацию для празднования / Фото Brittany Painter

Читайте также "Это какое-то безумие": пара вышла замуж в парижских катакомбах

Молодожены вместе с друзьями остались ночевать перед свадьбой в имении. Утром у Тито было красивое утро невесты с подругами. Для фотосессии все одели шелковые пижамы. Свадебное платье Тито выбрала нежное и романтическое, главный акцент был на больших рукавах.

Невероятное утро невесты / Фото Brittany Painter

Початок нових стосунків – трепетний момент. Почуватися в цей час більш захищено можна з презервативами Durex®. Вже понад 90 років бренд покращує якість та створює нові продукти, серед яких ви знайдете ті, що підходять саме вам та вашому партнеру. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Extra Safe (максимальна надійність), 3 шт. та 12 шт. Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Цвета свадьбы были пастельными, как и в "Бриджертонах". Подружки невесты одели платья разных цветов, но выглядело это очень гармонично.



Цветовая гамма на свадьбе была очень гармоничной / Фото Brittany Painter

Погода в особый день была солнечной и теплой, поэтому церемонию молодожены организовали в саду. Под руку невесту к Эвану вели и отец, и мать. Они оба надели традиционную одежду йоруба. Родители Эвана были одеты в классическую одежду, чем напоминали героев "Бриджертонов". Такое сочетание стилей сделало свадьбу Эвана и Тито действительно особенной и аутентичной.

Банкет состоялся внутри имения. Большая комната была заполнена картинками и украшена цветами. Свадьба действительно была как из сериала.

Свадьба в стиле "Бриджертонов" / Фото Brittany Painter

На вечернем праздновании у влюбленных были традиции йоруба. Тито и Эван сменили свой наряд на традиционную одежду народа.

Тито и Эван в одежде йоруба / Фото Brittany Painter

Тито и Эван убеждены, что их свадьба была идеальной и прошла по плану. В медовый месяц молодожены отправились на Сицилию.