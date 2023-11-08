Поверьте, забытая бутоньерка жениха или грязные края платья – не стоят вашего испорченного настроения в столь важный день. Эта подборка – очередное подтверждение, что даже известные люди, заказывающие дорогих свадебных организаторов, не застрахованы от мелких нюансов.

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Эта актерская пара женилась еще в 2012 году. Лишь через 2 года после важного события Блейк Лайвли рассказала Vogue, как прожгла на свадебном платье дыру бенгальским огнем.

Я смотрю вниз, а на моем свадебном платье есть большой след от одного из бенгальских огней. Прямо на передней части,

– рассказывала актриса.

Эта ситуация никак не повлияла на счастливый брак звездных супругов. Сейчас они воспитывают 4 детей, а их парой восхищается весь Голливуд.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Неудачи случаются даже у королей. Перед свадьбой с принцем Чарльзом принцесса Диана случайно разлила на переднюю часть платья духи. Платье пытались почистить, но ничего не получалось. Поэтому Диана решила прикрыть эту часть руками.

Однако дизайнер платье Элизабет Эмануэль рассказала, что она перестраховалась на случай неожиданных обстоятельств и сделала дополнительную верхнюю юбку.



Принцесса Диана разлила духи на свадебное платье / Фото Getty Images

Камерон Диаз и Бенджи Мэдден

Во время церемонии музыкант Бенджи Мэдден случайно уронил обручальное кольцо во время обмена с Камерон Диаз. Кто-то мог бы искать в этом какие-нибудь "знаки", однако гости на свадьбе рассмеялись, а молодожены их поддержали. Так эта история превратилась в смешную.

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Мишель Киган и Марк Райт

На свадьбе отец Мишель Киган никак не мог найти свои штаны. До начала церемонии и того, как ему предстояло отвести дочь к алтарю, оставалось пол часа.

Мой тесть Майк сидел там только в рубашке, галстуке-бабочке и радужных боксерах,

– вспоминал забавную историю Марк Райт.

К счастью, штаны нашли вовремя, и церемония прошла невероятно красиво.

Ким Кардашьян и Канье Вест

Несмотря на то, что эта пара потратила на свадьбу 6 миллионов фунтов стерлингов, даже у них случились некоторые неудачи. Мраморные статуи, которые должны были украшать свадьбу, оказались поврежденными, а в нескольких рассадочных карточках имена гостей были написаны с ошибками.

Хиллари Дафф и Майк Комри

Перед свадьбой Хиллари Дафф и Майка Комри случилась настоящая катастрофа. За несколько часов до празднования Хиллари сломала зуб, когда ела баранку. К счастью, актриса сумела найти стоматолога, который оперативно все исправил.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Свадьба этих молодоженов должна была состояться в самой популярной локации – у озера Комо в Италии. Однако из-за шторма семья певца Джона Ледженда не смогла вовремя приехать. Влюбление не хотели проводить церемонию без близких, поэтому решили отложить объявление клятв.

В конце концов молодожены устроили 4-часовой прием остальных гостей и пытались развлекаться до приезда родственников.

Поэтому не переживайте по пустякам в такой важный день. Постарайтесь наслаждаться моментом даже если что-то происходит не так, как вы планировали. Вероятно, через много лет вы либо вообще об этом не вспомните, либо будете рассказывать как забавную или особую историю.