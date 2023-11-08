Повірте, забута бутоньєрка нареченого чи брудні краї сукні – не вартують вашого зіпсованого настрою у такий важливий день. Ця підбірка – це чергове підтвердження, що навіть відомі люди, які замовляють дорогих весільних організаторів, не застраховані від дрібних нюансів.

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Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Ця акторська пара одружилася ще у 2012 році. Лише через 2 роки після важливої події Блейк Лайвлі розповіла Vogue, як пропалила на весільній сукні дірку бенгальським вогнем.

Я дивлюся вниз, а на моїй весільній сукні є великий слід від одного з бенгальських вогнів. Прямо на передній частині,

– розповідала акторка.

Ця ситуація ніяк не вплинула на щасливий шлюб зіркового подружжя. Зараз вони виховують 4 дітей, а їхньою парою захоплюється весь Голлівуд.

Принцеса Діана і принц Чарльз

Невдачі трапляються навіть у королів. Перед весіллям з принцом Чарльзом принцеса Діана випадково розлила на передню частину сукні парфуми. Сукню намагалися почистити, але нічого не виходило. То ж Діана вирішила прикрити цю частину руками.

Однак дизайнерка сукні Елізабет Емануель розповіла, що вона перестрахувалася на випадок неочікуваних обставин та зробила додаткову верхню спідницю.



Принцеса Діана розлила парфуми на весільну сукню / Фото Getty Images

Камерон Діаз і Бенджі Медден

Під час церемонії музикант Бенджі Медден випадково впустив обручку під час обміну з Камерон Діаз. Хтось міг би шукати в цьому якісь "знаки", однак гості на весіллі розсміялися, а молодята їх підтримали. Так ця історія перетворилася у кумедну.

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Мішель Кіган і Марк Райт

На весіллі батько Мішель Кіган ніяк не міг знайти свої штани. До початку церемонії і того, як він мав відвести доньку до вівтаря, залишалося пів години.

Мій тесть Майк сидів там лише у сорочці, краватці-метелику та веселкових боксерах,

– пригадував кумедну історію Марк Райт.

На щастя, штани знайшли вчасно і церемонія пройшла неймовірно красиво.

Кім Кардашьян і Каньє Вест

Попри те, що ця пара витратила на весілля 6 мільйонів фунтів стерлінгів, навіть у них трапилися деякі невдачі. Мармурові статуї, які мали прикрашати весілля, виявилися пошкодженими, а у кількох розсадкових картках імена гостей були написані з помилками.

Гіларі Дафф і Майк Комрі

Перед весіллям Гіларі Дафф і Майка Комрі трапилася справжня катастрофа. За кілька годин до святкування Гіларі зламала зуб, коли їла бублик. На щастя, акторка зуміла знайти стоматолога, який оперативно все виправив.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд

Весілля цих молодят мало відбутися у найпопулярнішій локації – біля озера Комо в Італії. Однак через шторм сім'я співака Джона Ледженда не змогла вчасно приїхати. Наречені не хотіли проводити церемонію без найближчих, тому вирішили відкласти оголошення обітниць.

Зрештою, молодята влаштували 4-годинний прийом решти гостей і намагалися розважатися до приїзду родичів.

Тому не переймайтеся через дрібниці у такий важливий день. Постарайтеся насолоджуватися моментом навіть, якщо щось відбувається не так, як ви планували. Ймовірно, через багато років ви або взагалі про це не згадаєте, або будете розповідати як кумедну чи особливу історію.