Своєю історією наречена поділилася на американському форумі. Вона зазначила, що на весіллі все було ідеально, окрім однієї деталі.

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Як батьки нареченого ледь не зіпсували весілля

Наречені ретельно підійшли до підготовки до особливого дня і планували весілля рік.

Церемонія пройшла чудово, навіть попри те, що в церкві були діти. Професійні фото не забарилися. Ніхто не напивався і нічого не руйнував. Ніхто з гостей не наполягав на тому, щоб взяти з собою "плюс один",

– розповіла наречена.

Коли наречені з гостями приїхали у ресторан, то жінка зрозуміла, що щось не так. З'ясувалося, що батьки її чоловіка вирішили запросити на весілля 10 своїх друзів. При цьому вони не повідомили ні наречених, ні ресторан. З'ясувалося, що непрошеним гостям на весіллі немає місця.

На святкуванні був шведський стіл, то ж проблема полягала не у тому, що бракувало їжі. 10 гостям просто не було де сісти, адже на усіх столиках була іменна розсадка.

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На підмогу прийшли дружки. Вони знайшли розкладний стіл і стільці, щоб цих 10 гостей мали де сісти. До фуршету та за стіл цих гостей відправили останніми. Свекрів дуже обурило таке ставлення до їхніх друзів.

"Я дуже ввічливо запитала їх, чого вони очікували, коли запрошували людей, не сказавши тим, хто планує і оплачує весілля?", – наголосила наречена.



Як свекри зіпсували нареченій настрій на весіллі / Фото Nathan Cowley, Pexels

Далі було ще гірше – батьки нареченого сказали, аби молодята перепросили їхніх гостей. Наречена ж відповіла, що скаже правду – на весілля їх не запрошували. Зараз жінка винить себе у тому, що була надто грубою, але при цьому переконана, що неправими були лише батьки її чоловіка. До речі, наречений у всьому підтримав свою кохану.

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Як відреагували у мережі

Деякі користувачі звернули увагу на поведінку самих гостей. Вони вважають, що тих мала здивувати відсутність офіційного паперового запрошення, та й узагалі те, що запрошують їх лише батьки молодят, а не самі "винуватці свята".

Ваші свекри, звісно, ​​зовсім не в порядку, вони дурні. Але люди, яких вони запросили, теж дурні, бо прийшли. Це їхній перший день на Землі? Хіба вони не знають, як проходить весілля? Вони не вважали дивним те, що їхнє "запрошення" було усним від батьків нареченого?

– обурилися коментатори.

Практично всі користувачі форуму обрали сторону нареченої й зазначили, що вона і так була люб'язною, на противагу батькам нареченого. Тому просити вибачення їй точно нема за що.