У своїй проблемі жінка зізналася для спеціальної рубрики видання, де спеціалісти допомагають читачам вирішити їхні проблеми у стосунках.

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Потрібно зрозуміти, що провокує таку поведінку

Читачка щиро любить свого чоловіка, але ніяк не може перестати сваритися з ним.

Я не знаю, чому я так поводжусь, але я критикую його за все: від того, як він одягається, до того, що він недостатньо робить по дому. Він дуже спокійна людина, і чим більше я з ним сварюся, тим тихішим він стає,

– розповіла жінка.

Кожного дня жінка обіцяє собі, що більше так не робитиме. Однак вона повторює свою поведінку перші ніж взагалі встигає зрозуміти, що знову свариться. Зараз її найбільше турбує, як припинити це.

Допомогти жінці взялася сексологиня Ісая МакКіммі. За її словами, розуміння жінкою проблеми вже є дуже важливим. Нашим діям завжди є вагомі пояснення, й поведінка дружини у цьому випадку не означає, що вона жахлива людина. Найперше потрібно зрозуміти, що саме провокує таку поведінку.



Нашими діями завжди керують емоції / Фото Keira Burton, Pexels

Найімовірніше вся річ в емоціях. Здебільшого емоції є несвідомими. Ми починаємо діяти ще до того, як розуміємо, що зараз нами керують саме емоції. Потрібно усвідомити ці емоції для того, щоб змінити свою поведінку.

На початку зрозуміти, які ж емоції керують нашими діями, буде дуже складно. Ви можете робити маленькі кроки на цьому шляху. Спробуйте зауважити, що відбувається з вашим тілом. Спершу ми відчуваємо так звані "вторинні емоції", тобто гнів та розчарування. Вони захищають нас від чогось глибшого – смутку, страху або сорому.

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МакКіммі припускає, що діями жінки керує страх. Вона може боятися чогось, що робить партнер, або ж відчувати страх тому, що він насправді не поруч. Якщо жінка вподовж дня відчуває дистанцію зі своїм коханим, то існує велика ймовірність, що ввечері цією проблемою вона поділиться у різкій формі.

На думку сексологині, чоловік цієї дружини став таким спокійним, тому що накопичує всередині образу і створює дистанцію після кожного різкого зауваження.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Як перестати критикувати

Критика є одним з 4-х типів спілкування, які руйнують ваш шлюб. Коли ви зрозумієте свої емоції перед тим, як знову захочете розкритикувати вашого партнера, то спробуйте поговорити з ним за такою схемою:

розкажіть, що ви відчуваєте;

поясніть, яка подія або ситуація породили ці відчуття;

скажіть, що вам потрібно.

Тобто замість того, щоб різко критикувати, скажіть коханому, що ви від нього очікуєте. Така манера поведінки допоможе вирішити корінь вашої проблеми.