В своей проблеме женщина призналась для специальной рубрики издания, где специалисты помогают читателям решить их проблемы в отношениях.

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Нужно понять, что провоцирует такое поведение

Читательница искренне любит своего мужа, но никак не может перестать ссориться с ним.

Я не знаю, почему я так себя веду, но я критикую его за все: от того, как он одевается, до того, что он недостаточно делает по дому. Он очень спокойный человек, и чем больше я с ним ссорюсь, тем тише он становится,

– рассказала женщина.

Каждый день женщина обещает себе, что больше так не будет. Однако она повторяет свое поведение прежде чем вообще успевает понять, что снова ссорится. Сейчас ее больше всего беспокоит, как прекратить это.

Помочь женщине взялся сексолог Исая МакКимми. По ее словам, понимание женщиной проблемы уже очень важно. Нашим действиям всегда есть веские объяснения, и поведение жены в этом случае не означает, что она ужасный человек. Прежде всего, нужно понять, что именно провоцирует такое поведение.



Нашими действиями всегда управляют эмоции / Фото Keira Burton, Pexels

Скорее всего, все дело в эмоциях. В основном эмоции бессознательны. Мы начинаем действовать еще до того, как понимаем, что сейчас нами управляют именно эмоции. Следует осознать эти эмоции для того, чтобы изменить свое поведение.

В начале понять, какие же эмоции управляют нашими действиями, будет очень сложно. Вы можете делать маленькие шаги на этом пути. Попробуйте заметить, что происходит с вашим телом. Сначала мы испытываем так называемые "вторичные эмоции", то есть гнев и разочарование. Они защищают нас от чего-то более глубокого – печали, страха или стыда.

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МакКимми предполагает, что действиями женщины руководит страх. Она может бояться чего-то, что делает партнер, или чувствовать страх потому, что он на самом деле не рядом. Если женщина в течение дня чувствует дистанцию со своим любимым, то существует большая вероятность, что вечером этой проблемой она поделится в резкой форме.

По мнению сексолога, муж этой жены стал столь спокойным, потому что накапливает внутри обиду и создает дистанцию после каждого резкого замечания.

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Как перестать критиковать

Критика является одним из 4-х типов общения, разрушающих ваш брак. Когда вы поймете свои эмоции перед тем, как снова захотите раскритиковать вашего партнера, попробуйте поговорить с ним по следующей схеме:

расскажите, что вы чувствуете;

объясните, какое событие или ситуация породили эти ощущения;

скажите, что вам нужно.

То есть вместо того, чтобы резко критиковать, скажите любимому, что вы от него ожидаете. Такая манера поведения поможет решить корни вашей проблемы.