На днях 78-летняя актриса рассказала в Лас-Вегасе, почему так и не женилась во второй раз. Она призналась, что сначала решила не жениться на другом, пока жив Элвис.

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Не хотела ранить Элвиса

Присцилла переживала, что певец просто не переживет этого, поэтому решила не делать ему больно. Однако Элвис Пресли умер через 4 года после развода, а Присцилла за 50 лет так и вышла замуж.

Честно говоря, я никогда не хотела выходить снова замуж. У меня никогда не было желания. Никто никогда не сравнится с Элвисом,

– призналась актриса.

Она рассказала, что до сих пор не смогла пережить внезапную смерть бывшего мужа. Присцилла еще хорошо помнит, как менеджер Элвиса сообщил ей трагическую новость по телефону.

"Я все еще слышу слова Джо Эспозито: "Силла, Элвис мертв". Я просто не могла представить это. Он был так молод. Мне было тяжело от мысли, что я больше не поговорю с ним, что он не будет отцом нашего ребенка", – добавила Присцилла.

Будущие супруги познакомились на вечеринке в Германии еще в 1959 году. Присцилле тогда было 14 лет, а Элвису – 24. Актриса призналась, что больше всего певец нравился ей своим чувством юмора и поразительной харизмой.

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Заметим, недавно состоялась премьера фильма "Присцилла" режиссера Софии Капполы. Лента основана на мемуарах экс-женны известного певца, вышедших в свет в 1985 году. Известно, что дочь Элвиса Пресли Лиза Мари была против этого фильма, потому что ей не нравилось, как в сценарии изобразили отца – "хищником и манипулятором".

В ответ Присцилла заявила, что не считает отношения с бывшим мужем манипулятивным. Да, она была младше его на 10 лет, он водил ее по дорогим магазинам и покупал одежду, однако в то время это не воспринималось так, как сейчас. Элвис не был агрессивен к Присцилле. Кроме того, по словам актрисы, впервые они занялись сексом уже когда ей было 21 год.