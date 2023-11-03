Об этом звезда отметила в интервью Vogue, пишет издание Daily Mail. Джей Ло подчеркнула, что Бен заставляет ее чувствовать себя ценной и она это очень уважает.

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"Бен хочет, чтобы я поняла свою ценность", – отметила она.

Звездные секреты отношений

Расслабление и комфорт – эти две вещи позволяют Джей Ло чувствовать себя более прекрасной, призналась она в разговоре. И непосредственную роль в этом играет ее нынешний муж Бен Аффлек.

Я наконец-то дошла до того момента своей жизни, когда я безоговорочно люблю каждую часть себя,

– отметила звезда.

По словам певицы, каждая часть ее, моменты выбора и даже ошибки сделали ее той, кем она является сегодня. Сейчас женщина работает над новыми композициями и запускает линейку средств красоты.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек воссоединились в 2021 году, несмотря на разрыв 20 лет назад. Уже через год весной они обручились. В июле 2022 года певица и актер поженились в Лас-Вегасе. Этот день они провели только вдвоем, а затем отправились в путешествие в Париж.

Впрочем, в августе звездные супруги устроили трехдневное празднование для родных и друзей. На свадьбу Джей Ло и Аффлека пришли немало звездных гостей, а сама невеста сменили три платья.

В первую годовщину официального брака Дженнифер тепло поздравила своего мужа публичным признанием в соцсети.

"Чувствую себя наполненной чувств, моему сердцу хочется петь. Как мы пришли к этому, без перемотки. Боже мой, это моя жизнь", – писала она.