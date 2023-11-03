Про це зірка зазначила в інтерв'ю для Vogue, пише видання Daily Mail. Джей Ло підкреслила, що Бен змушує її відчувати себе цінною і вона це неабияк цінує.

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"Бен хоче, щоб я зрозуміла свою цінність", — відзначила вона.

Зіркові секрети стосунків

Розслаблення та комфорт – ці дві речі дозволяють Джей Ло відчувати себе прекраснішою, зізналася вона у розмові. І безпосередню роль у цьому відіграє її теперішній чоловік Бен Аффлек.

Я нарешті дійшла до того моменту свого життя, коли я беззастережно люблю кожну частину себе,

– зазначила зірка.

За словами співачки, кожна частина її, моменти вибору та навіть помилки зробили її тією, ким вона є сьогодні. Зараз жінка працює над новими композиціями та запускає лінійку доглядових засобів краси.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек возз'єдналися у 2021 році попри розрив 20 років тому. Уже за рік навесні вони заручилися. У липні 2022 року співачка та актор одружилися у Лас-Вегасі. Цей день вони провели лише удвох, а згодом відправилися у подорож до Парижу.

Утім, в серпні зіркове подружжя влаштувало триденне святкування для рідних та друзів. На весілля Джей Ло та Аффлека завітало чимало зіркових гостей, а сама наречена змінили три сукні.

У першу річницю офіційного шлюбу Дженніфер тепло привітала свого чоловіка публічним дописом у соцмережі.

"Почуваюся сповненою почуттів, моєму серцю хочеться співати. Як ми прийшли до цього, без перемотування. Боже мій, це моє життя", – писала вона.