В интервью жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, что за 13 лет своей работы в адвокатуре не видела мирного развода.

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Труднее всего в разводе – поделить имущество и детей

Развод – это всегда грязь. Даже когда люди приходят и говорят, что хотят развестись мирно, так не получается. Не бывает мирных разводов, это всегда грязь и боль,

– заявила Инна.

Она призналась, что не может вспомнить ни один развод, который могла бы назвать эталонным. Даже если сначала все происходит нормально, то это только до момента пока дело не дойдет до разделения детей и имущества. Обычно развод происходит проще у пар, у которых нет детей.

Процесс развода для женщины достаточно унизительный, потому что она должна доказывать, почему хочет именно такую сумму для ребенка. Каким бы мужчина ни был нежным и романтичным, он начинает "биться" за каждую гривну и говорить, что условно 10 тысяч гривен ему многовато, и он будет платить только 3 тысячи. Мирошниченко рассказала, что в подавляющем большинстве случаев мужчины даже увольняются с работы и скрывают свои доходы.

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Юрист советует брачный договор

Чтобы избежать сложного раздела имущества, где иногда трудно доказать кто и сколько тратил на него, юрист советует сразу подписывать брачный договор. К сожалению, сейчас в украинском обществе не принято заключать брачные договоры. Многие люди относятся к ним с предостережением.

Однако Инна Мирошниченко советует смотреть на договор как на страховку. Только он позволит избежать тяжелого развода. Каким бы заботливым и добрым ни был ваш партнер, если вы захотите развестись, он может кардинально измениться.

Интересно! Инна и Тимур Мирошниченко брачных договоров не заключали. Юристка объяснила, что мужчина не настаивал, а сама она на тот момент не имела никакого состояния, чтобы переживать за раздел в будущем.