Психотерапевт и специалист сервиса онлайн-психотерапии Treatfield Евгения Толочко рассказала, что труднее всего пережить именно первые расставания.

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Почему расставания в подростковом возрасте так болезненны

Нам легче справиться с расставанием с любимым человеком, когда есть определенные опоры в жизни. Речь идет о близких людях, работе, любимом деле и т.д. С возрастом человек лучше понимает, что именно доставляет ему радость, и где он может брать ресурс.

Когда мы юные, то только ищем себя. Мы еще не можем уверенно ответить на вопрос о себе, потому и жизненных опор у нас нет.

Не обесценивайте чувство человека, которого бросил партнер или партнерша. Не важно, сколько лет этому человеку и сколько времени он находился в отношениях. В психотерапии расставание приравнивается к потере и смерти. Поэтому вполне логично, что человеку нужно время, чтобы пережить это.

Этапы переживания разрыва

Принятие . Этот этап самый длинный и тяжелый. Вы должны перестать жить иллюзиями о том, что любимый человек передумает и вернется к вам. Поймите, что история закончилась, примите это и отпустите образ партнера или партнерши со своей головы.

. Этот этап самый длинный и тяжелый. Вы должны перестать жить иллюзиями о том, что любимый человек передумает и вернется к вам. Поймите, что история закончилась, примите это и отпустите образ партнера или партнерши со своей головы. Злоба. Когда вы принимаете ситуацию и понимаете, что отношения завершились, вас может накрыть гнев и злоба. Вы начинаете страдать и скучать по человеку. В основном именно на этом этапе люди приходят в психотерапию. Все эти чувства нормальные и вы должны их прожить для того, чтобы отпустить. Кстати, по мнению Евгении Толочко, продолжать чувствовать любовь к бывшему партнеру является нормой.

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Вы должны прожить весь спектр эмоций после разрыва с человеком / Фото Polina Sirotina, Pexels

Инсайды, которые помогут пережить разрыв

Полезный совет – постарайтесь подумать о том, за чем вы больше всего скучаете после разрыва с партнером или партнершей. То есть, какие именно потребности этот человек удовлетворял, или чем вам так сильно нравился. Вы можете определять одну потребность и разбирать ее. Это может помочь вам найти решение, как удовлетворить эту потребность самостоятельно.

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Если в момент расставания вы оказались в пассивной позиции, то есть вы не желали, чтобы отношения завершались, а это решение одобрил другой человек, подумайте вот о чем. Разве вы хотите находиться в отношениях с теми, кто вас не любит? Нет. Это и ваше решение – прекратить их.

Многие считают, что начинать новые отношения сразу после разрыва предыдущих – неправильно. Мол, они не настоящие и их функция состоит только в том, чтобы "вылечить" человека от разрыва. Однако Евгения Толочко считает по-другому. В ее работе случались истории, когда люди сразу после разрыва создавали счастливые семьи с другими людьми. Поэтому психотерапевт советует не делать стереотипных выводов.

Расставание – сложный момент для каждого и каждый справляется с ним по-своему. Для того чтобы легче пережить этот период, вы можете прислушаться к этим советам.