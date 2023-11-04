Психотерапевтка та спеціалістка сервісу онлайн-психотерапії Treatfield Євгенія Толочко розповіла, що найважче пережити саме перші розставання.

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Чому розставання у підлітковому віці такі болючі

Нам легше справитися з розставанням з коханою людиною, коли маємо певні опори в житті. Мовиться про близьких людей, роботу, улюблену справу тощо. З віком людина краще розуміє, що саме приносить їй радість, і де вона може брати ресурс.

Коли ми юні, то лише шукаємо себе. Ми ще не можемо впевнено відповісти на питання про себе, тому й життєвих опор у нас не має.

Не знецінюйте почуття людини, яку кинув партнер чи партнерка. Не важливо, скільки років цій людині і скільки часу вона перебувала у стосунках. У психотерапії розставання прирівнюється до втрати та смерті. Тому цілком логічно, що людині потрібен час, аби пережити це.

Етапи проживання розриву

Прийняття . Цей етап є найдовшим та найважчим. Ви маєте перестати жити ілюзіями про те, що кохана людина передумає і повернеться до вас. Зрозумійте, що історія закінчилася, прийміть це та відпустіть образ партнера чи партнерки зі своєї голови.

. Цей етап є найдовшим та найважчим. Ви маєте перестати жити ілюзіями про те, що кохана людина передумає і повернеться до вас. Зрозумійте, що історія закінчилася, прийміть це та відпустіть образ партнера чи партнерки зі своєї голови. Злість. Коли ви приймаєте ситуацію і розумієте, що стосунки завершилися, вас може накрити гнів та злість. Ви починаєте страждати та сумувати за людиною. Переважно саме на цьому етапі люди приходять у психотерапію. Усі ці почуття є нормальними і ви маєте їх прожити для того, щоб відпустити. До речі, на думку Євгенії Толочко, продовжувати відчувати любов то колишнього партнера є нормою.

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Ви повинні прожити весь спектр емоцій після розриву з людиною / Фото Polina Sirotina, Pexels

Інсайди, які допоможуть пережити розрив

Корисна порада – постарайтеся подумати про те, за чим ви найбільше сумуєте після розриву з партнером чи партнеркою. Тобто які саме потреби ця людина задовольняла, або чим вам так сильно подобалася. Ви можете окреслювати одну потребу та розбирати її. Це може допомогти вам знайти рішення, як задовольнити цю потребу самостійно.

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Якщо у момент розставання ви опинилися у пасивній позиції, тобто ви не бажали, щоб стосунки завершувалися, а це рішення схвалила інша людина, то подумайте ось про що. Хіба ви хочете перебувати у стосунках з тим, хто вас не любить? Ні. То ж це і ваше рішення – припинити їх.

Багато хто вважає, що розпочинати нові стосунки одразу після розриву попередніх – неправильно. Мовляв, вони не справжні і їхня функція полягає лише в тому, щоб "вилікувати" людину від розриву. Однак Євгенія Толочко вважає по-іншому. У її роботі траплялися історії, коли люди одразу після розриву створювали щасливі сім'ї з іншими людьми. Тому психотерапевтка радить не робити стереотипних висновків.

Розставання – складний момент для кожного і кожен справляється з ним по-своєму. Для того, щоб легше пережити цей період, ви можете дослухатися до цих порад.