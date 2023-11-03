У місті Фучжоу, що в Китаї, трапився моторошний інцидент. Сусіди помітили, як дівчина стояла на підвіконню багатоповерхівки роздумуючи про смерть.

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Пожежник врятував від смерті майбутню дружину

Небайдужі викликали на місце події рятувальників. Коли вони наблизилися до Ніу Ю, та запанікувала та послизнулася. На щастя, дівчина змогла вхопитися рукою за край. Один з пожежників негайно схопив дівчину за руки, а інший – з вікна нижньої квартири тримав за ноги. Разом їм вдалося врятувати Ніу Ю.

За цією історією спостерігали мешканці сусідніх будинків, а кадри з місця події невдовзі розлетілися інтернетом.

Через 3 місяці у китайській версії тіктоку Douyin з'явилися кадри з весілля Ніу Ю та її рятувальника. Схоже, пара так сильно закохалася, що не хотіла чекати з одруженням.

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Користувачі мережі припустили, що рятувальник допоміг дівчині впоратися з її проблемами і між ними виникли романтичні стосунки.

"Рятувальник став променем світла, що розганяє темряву в серці цієї жінки. Я не знаю, через що їй довелося пройти, але тепер сподіваюся, що вона довіряє своєму коханому. Сподіваюся, вони проживуть щасливе життя", – писали користувачі Douyin.

Дехто у коментарях зізнався, що ця історія змусила їх повірити у кохання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали історію нареченої з Канади, яка у день свого весілля вперше за 3 роки самостійно пішла. Ноги дівчини були паралізовані після ДТП, однак у неї була ціль – піти під вінець ногами. Більше про цю щемливу історію – за посиланням.