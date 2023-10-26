У лікарні Бріана пообіцяла, що зможе йти під вінець

У серпні 2020 року Бріана потрапила у ДТП й зламала шию. Увесь період реабілітації поруч з нею був коханий Раян Борковскі.

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Закохані разом вже 8 років, однак у переломному 2020 Бріана сказала Раяну, щоб він її покинув. Вона не хотіла стати тягарем для чоловіка й вирішила його відпустити. Ці слова так розізлили Раяна, що після того він почав приходити у лікарню до коханої кожнісінького дня, а невдовзі й освідчився.

Дівчина пообіцяла йому, що у день їхнього весілля вона прийде під вінець без інвалідного крісла. Бріана виявилася наполегливою і поставила собі ціль – попри все реалізувати задумане.

Я працювала щодня протягом майже трьох років, щоб мати змогу ходити на своєму весіллі. І я маю на увазі кожен день. Я мала три години інтенсивної фізіотерапії, і це насправді було дуже багато для мого тіла,

– розповіла наречена.



Бріана у день весілля / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY

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Наречена кілька місяців тренувалася з батьками

За кілька місяців до весілля дівчина почала тренуватися з мамою й татом, адже саме вони мали допомогти їй іти під вінець. Фізіотерапевт показав батькам, як правильно підтримувати доньку й користуватися спеціальними фіксаторами на ноги. Раян не знав про ці інтенсивні тренування коханої. Ніхто, окрім батьків, не бачив, як дівчина встає на ноги.

У день весілля погода була неймовірною. Бріана у вишуканій білій сукні підїхала на кріслі до доріжки, яка вела під вінець. Згодом до неї підійшли батьки, допомогли з фіксаторами, і дівчина змогла встати. Наречений дуже розчулився, коли побачив, як його кохана іде. Це був неймовірно щемливий момент, коли батьки вели доньку попід руки.

Потім Бріана та Раян разом танцювали перший весільний танець.

Я це зробила, я пішла до Раяна в день свого весілля з мамою й татом. Я зробила це перед усіма моїми друзями, сім’єю і тими, хто мене любить та підтримує,

– наголосила Бріана.



Бріана пішла під вінець у супроводі батьків / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY

Дівчина зізналася, що для неї це був неймовірно важливий день. Раніше вона думала, що ніколи не матиме весілля через свою травму, однак її мрія здійснилася.

"Останні 3 роки показали, що наші стосунки здатні витримати найсильніші шторми. Нас ніхто не зупинить", – сказала Бріана.



Щасливі наречені у день весілля / Фото OATS AND HONEY PHOTOGRAPHY